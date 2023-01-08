В Германии объяснили, почему новое оружие Путина стало кошмаром для Запада

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Игорь Рязов
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FR: гиперзвуковые ракеты «Циркон» стали кошмаром для Запада из-за их неуязвимости

В Германии объяснили, почему новое оружие Путина стало кошмаром для Запада

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Сейчас военная промышленность США спешно пытается создать собственные аналоги оружия, которым уже обладает Россия.

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые стали новым эффективным оружием президента РФ Владимир Путина, наводят ужас на военных специалистов из стран коллективного Запада. Об этом написал немецкий журналист Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau.

«Для западных военных стратегов гиперзвуковые ракеты — кошмар. В отличие от других ракетных систем, снаряды все еще могут управляться даже после того, как они были выпущены. Такое сочетание управляемости и скорости делает их практически неуязвимыми для зенитных систем», — говорится в статье.

По словам журналиста, гиперзвуковые ракеты «Циркон» фактически относятся к новому классу систем вооружения. Из-за них на Западе опасаются возобновления гонки вооружений. При этом США уже сейчас работают над гиперзвуковым оружием, а Россия пополнила им свой арсенал еще в 2017 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России состоялась церемония выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков». Он оснащен новой боевой системой — гиперзвуковыми ракетами «Циркон». В мероприятии принял участие Владимир Путин, который выразил уверенность, что подобное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз.

Военный эксперт Виктор Литовкин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвал отрезвляющей для иностранных военных отправку «Адмирала Горшкова» в Средиземное море.

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