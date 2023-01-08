В Самарской области прошли первые похороны погибших в Макеевке солдат

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 276

В результате ракетного удара ВСУ по пункту дислокации российских военных в ДНР погибли 89 российских бойцов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Первые похороны российских бойцов, погибших в результате ракетного удара украинских боевиков по Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР), прошли в Самарской области.

В селе Елховка похоронили 34-летнего Никиту Курунтяева. Кадры с церемонии публикует 5-tv.ru. На них видно, что проститься с бойцом пришли родственники, соседи и сослуживцы. В соседнем селе Васильевка в то же время прошли похороны другого солдата — Дмитрия Катаксова.

О ракетном ударе по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке Минобороны РФ сообщило 2 января. Уточнялось, что удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS, два из которых удалось сбить. В результате атаки погибли 89 бойцов, в том числе заместитель командира полка.

В ведомстве пообещали, что родным и близким погибших солдат будет оказана вся необходимая помощь. Тех, кто получил ранения, направили для прохождения лечения в другие регионы России. Президент РФ Владимир Путин решил наградить шестерых военных, спасавших своих боевых товарищей после ракетного удара по Макеевке.

Позднее стало известно, что ответным огнем российской армии была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой осуществлялся обстрел Макеевки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самаре прошел траурный митинг в память о погибших в Макеевке военнослужащих РФ.

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