«Лучше отлежаться»: врач прокомментировала срочную операцию Соколовского и ее последствия

Пренебрежение здоровьем может привести к смертельному риску для знаменитости.

Влад Соколовский перенес экстренную операцию по удалению аппендицита. О том, как долго певец будет восстанавливаться и чем опасна его болезнь в эксклюзивной беседе 5-tv.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, аппендицит, с которым Соколовский попал в больницу, может привести к не самым приятным последствиям даже после его удаления.

«Текущий перитонит потом приведет к спайкам или к рецидиву, может быть какое-то дополнительное воспаление. После такой операции с осложнениями есть антибактериальная терапия определенная», — объяснила врач.

Сейчас артист еще находится в больнице, но уже мечтает сорваться в аэропорт и отправиться к родным в Сочи. Дианова отметила, что ему нужно наблюдаться у врачей.

«В данном случае осложненное течение требует наблюдения антибактериальная терапия, чтобы потом у него не было спаек. Будут спайки — он станет моим постоянным пациентом, будет приходить ко мне с малейшими болями. Что-то съел не то — у него боли в животе», — отметила Дианова.

Она подчеркнула, что здоровье лишь одно, и вернуть его порой невозможно, поэтому Соколовскому лучше не пренебрегать этим. Ведь спайки зачастую невозможно вылечить, почти всегда для этого нужна повторная операция.

«Если он сейчас попал в больницу, надо отлежаться. Нужно реально сделать все, чтобы восстановиться и потом к этому не возвращаться», — подытожила медик.

Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Соколовский назвал причину срочной операции.