Экс-разведчик США заявил о критической нехватке у Украины танков и БМП

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 91

Офицер разведки США Риттер: главком ВСУ Залужный остался почти без танков и боевой техники

Экс-разведчик США заявил о критической нехватке у Украины танков и БМП

Фото: www.globallookpress.com / Anatolii Stepanov

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Украинцы «сожгли» большую часть бронетехники и им нужно срочно восстановить потенциал.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают критическую нехватку бронетехники. Об этом свидетельствуют призывы главнокомандующего Валерия Залужного к западным партнерам поставить танки и БМП. Такое мнение озвучил офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер.

По его словам, украинцы «сожгли» большую часть своей бронетехники и теперь им нужно восстановить потенциал.

«ВСУ передвигаются на легкобронированной технике, в основном на укрепленных внедорожниках. Так они доставляют своих солдат. Это нежизнеспособно в реалиях современных мобильных столкновений», — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению военного, с наступлением холодов российские войска получили дополнительное преимущество перед ВСУ, так как они лучше оснащены и подготовлены к таким условиям.

На днях Скотт Риттер заявил, что Россия может достигнуть военной победы к концу лета 2023 года. А следующим этапом, по мнению военного эксперта, станет политическая фаза конфликта, на которой будет создано новое правительство Украины. При этом Риттер не видит новым главой украинского государства Валерия Залужного.

В декабре главком ВСУ в интервью журналу The Economist заявил о невозможности провести крупную операцию с нынешними ресурсами и заявил, что украинской армии нужны дополнительно 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков в комментарии 5-tv.ru назвал последствия поставки Украине танков AMX-10 и БМП Bradley.

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Экс-разведчик США заявил о критической нехватке у Украины танков и БМП

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