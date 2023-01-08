«Скорая помощь» приехала на вызов к Бари Алибасову

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 525

Известный продюсер пожаловался на сильное головокружение.

«Скорая помощь» приехала на вызов к Бари Алибасову

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Медики в настоящее время оказывают помощь известному продюсеру Бари Алибасову. По информации 5-tv.ru, 75-летнему создателю группы «На-На» стало плохо вечером 8 января. Он пожаловался на сильное головокружение.

Информация о состоянии здоровья уточняется.

-15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 8 января для всех знаков зодиака

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