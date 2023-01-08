«Скорая помощь» приехала на вызов к Бари Алибасову
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Известный продюсер пожаловался на сильное головокружение.
Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва
Медики в настоящее время оказывают помощь известному продюсеру Бари Алибасову. По информации 5-tv.ru, 75-летнему создателю группы «На-На» стало плохо вечером 8 января. Он пожаловался на сильное головокружение.
Информация о состоянии здоровья уточняется.
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