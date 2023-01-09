Академия художественной гимнастики «Небесная грация» открыла двери для будущих чемпионок

Уникальный спортивный комплекс предоставляет возможность для юных спортсменок из регионов сделать первые шаги к будущим победам.

В Академии художественной гимнастики «Небесная грация» прошли первые спортивные сборы. В Сочи собрались самые талантливые спортсменки со всей страны и новый дворец им под стать: все самое необходимое есть в номерах и на площадках. Таким условиям позавидовали даже олимпийские чемпионы. Корреспондент «Известий» Александр Мостославский продолжит.

Волгоград, Саранск, Краснодар, Геленджик и Сочи — гимнастки именно из этих городов, стали участницами первых спортивных сборов, которые прошли в Академии художественной гимнастики «Небесная Грация», открывшейся на черноморском побережье, в спортивной столице России — Сочи.

Эмоции переполняют с порога. Тут все на высшем уровне и по «последнему слову». Попав в гостиницу при Академии, юные гимнастки признались — сразу почувствовали себя как дома и даже лучше. В их распоряжении более сотни комфортабельных номеров.

Этот спортивный комплекс построен «Газпромом», в рамках благотворительной программы «Газпром — детям», цель которой развитие массового детского спорта — залога здоровья нации и будущих мировых рекордов в спорте высших достижений. А первые гимнастические сборы стали рождественским подарком детям от благотворительного фонда Алины Кабаевой.

«Зал шикарный. Светлый, большой, красивый, большое количество площадок тренировочных, соревновательная площадка одна. У нас, конечно, в Геленджике таких залов нет и близко. Вот такой принцип, когда все в одном месте, очень помогает, концентрирует на лучшей работе, очень удобно», — поделилась впечатлениями тренер по художественной гимнастике из Геленджика Алина Димитриади.

Это буквально «город в городе». Сотни детей и их тренеров одновременно могут находится в этих стенах и при желании не покидать территории этого «спортивного оазиса». Тут есть все. Например, универсальная спортивно-концертная арена для выступлений. Кстати, именно здесь в начале декабря состоялся международный турнир «Небесная Грация».

«А это „святая святых“ Академии — тренировочный зал. Именно тут, без преувеличения, создается будущая спортивная слава России. Здесь единовременно на шести коврах может заниматься 90 гимнасток. Размеры зала поражают даже профессионалов. Общая площадь почти 2 300 квадратных метров, а высота потолков без малого — 19 метров», — отметил корреспондент Александр Мостославский.

Здесь также есть медицинский центр, оснащенный самым передовым оборудованием для реабилитации спортсменов, бассейн олимпийских размеров — особая гордость Академии, залы хореографии, наполненные светом и музыкой, кафе и столовая для детей и взрослых. К меню тут особые требования — минимум калорий и максимум пользы.

«Всестороннее развитие спортсмена — залог будущих побед! В Академии „Небесная Грация“ образовательная программа — неотъемлемая часть спортивной. При Академии даже создан музей художественной гимнастики — тут вся ее вековая история. Вот, например, уникальный предмет — булава 1948 года выпуска. В ее металлическом основании — специальный контейнер для Гимнастической ленты. Как говорится, два в одном», — рассказал корреспондент «Известий».

А в перспективе тут можно будет не только тренироваться, но и учиться по школьной программе во время спортивных сборов. Для этого здесь предусмотрены классы, библиотека и кинотеатр. С высоты птичьего полета Академия напоминает гигантский гимнастический обруч в окружении восхитительной садово-парковой зоны.

«К сожалению, в городе-герое у нас все плохо с залами. А здесь нам выдали целый ковер, целый помост, целую площадку и, следовательно, уже в таких условиях дети видят себя на видео, дети видят себя со стороны, дети смотрят на других тренеров, на других гимнасток, начинается какое-то соперничество, спортивный дух. Это самый большой толчок для спортсмена, который он может сделать, самый большой шаг», — заметила тренер по художественной гимнастике из Волгограда Александра Пашута.

Академия «Небесная Грация» должна стать буквально родным домом для юных гимнасток со всей страны, круглогодичной базой для региональных спортсменок, где они могли бы тренироваться, учится и отдыхать. А еще основной площадкой для «Ассоциации клубов художественной гимнастики», которую недавно организовала Алина Кабаева.

«Тут нету белого снега, который закрывает все. Тут очень тепло, довольно-таки, чем у нас в Саранске, мне тут нравится», — рассказала юная спортсменка Вика Чингалева.

Тут «заряжаются» не только дети, но и те, кто помогает им достичь спортивных и творческих высот. Например, хореограф Екатерина Белова — бывшая солистка прославленного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Сегодня она делится секретами грации, красоты и гармонии движения с юными гимнастками.

«Художественные гимнастки — это отдельный вид детей. Они настроены на работу, они готовы работать из последних своих сил. Это не просто дети, которые приходят в какие-то танцевальные коллективы, где часто бывает из-под палки работа. Нет, они конкретно настроены на победу и на улавливание всего того, что дает им педагог», — отметила хореограф Екатерина Белова.

Каникулы без отрыва от тренировок для этих детей не наказание, а праздник. Настоящим подарком, к которому, стал эфирный показ международного турнира «Небесная Грация», прошедшего совсем недавно именно в этом зале, еще не «остывшем» от соревновательных эмоций.

И еще один сюрприз ждал участниц первых спортивных сборов в Академии «Небесная Грация» — их приехала поздравить Алина Кабаева. Мастер-класс от такой наставницы дорогого стоит. Опытный взгляд легендарной спортсменки сразу определил будущих чемпионок.

Ну и конечно, в заключении — подарки и напутствия от олимпийской чемпионки для всех гимнасток.

«В мире такого комплекса нет. И такое счастье, что у наших детей и в нашей стране — есть. Когда я была маленькая, я о таких возможностях и мечтать не могла. Но, как показывает жизнь, невозможное возможно! А Россия — страна больших возможностей. И поэтому у нас есть прекрасный комплекс — Академия художественной гимнастики, где могут тренироваться такие дети из регионов и делать свои первые шаги в наш большой спорт. Всем вам удачи!» — напутствовала юных гимнасток олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда Алина Кабаева.