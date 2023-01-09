Как Бразилия превратилась из страны карнавалов в страну протестов

Результаты выборов президента Бразилии огласили несколько месяцев назад, но почему-то именно сейчас в стране вспыхнули массовые протесты.

Налет в капитолийском стиле сегодня устроили сторонники бывшего президента Бразилии. Они захватили несколько административных зданий, но были выбиты силовиками. Сам «бразильский Трамп» — а именно так называют экс-президента Болсонару сейчас отдыхает во Флориде, как раз в поместье своего американского прототипа. Об истории, когда подражание зашло слишком далеко, Олег Барышев.

В ход идут дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Понадобились колоссальные силы чтобы вернуть под контроль здания конгресса, верховного суда, резиденции президента.

Длинной вереницей сдаются в руки властей все те, кто еще несколько часов назад разносил правительственные здания. Военные пришли на помощь полицейским и протестующим пришлось отступать.

Город Бразилиа — последние сутки одновременно столица страны и столица протестов. Полицейские задержали около пяти сотен человек — в участки из эпицентра протестов один за одним едут автобусы с задержанными. Даже внутри они продолжают выкрикивать лозунги.

В Рио-де-Жанейро демонстранты никуда уходить не собираются. Протестующие разбили палаточный лагерь перед министерством обороны. Они требуют от военачальников страны стать на их сторону и помочь, как тут говорят, освободить Бразилию от Лулы.

Ситуация в крупных городах Бразилии была на грани — властям пришлось вывести на улицу армию. Но протестующих это не пугает. Все, кто на выборах голосовал за бывшего президента Жаира Болсонару, считают, что соперник Луис Инасиу Лула да Силва выиграл не честно. Поэтому столицу Бразилии они крушат, как они считают, во имя справедливости.

«Мы здесь. О нас говорят люди, много людей. Объясняю вам, мы примем меры. Нас очень много. И мы вместе!» — заявил один из протестующих.

Выборы президента в Бразилии прошли в октябре прошлого года. Лидер партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва — одержал победу, набрав чуть более 50% голосов. Разрыв с кандидатом от крайне правых Болсонару составил менее 2%. С тех пор Бразилия раскололась на два лагеря. А сторонники Болсонару отказываются признавать поражение

К слову, Силва уже в третий раз становится президентом. Он руководил страной семь лет. А в 2017 году его приговорили к девяти с половиной годам заключения за отмывание денег и коррупцию. Потом срок увеличили, но адвокатам удалось обжаловать приговор. А в прошлом году Верховный суд страны аннулировал приговор. А Силве удалось сменить арестантскую робу, на костюм президента.

В момент очередной вспышки митингов, лидер страны Лула Да Силва находился в рабочей поездке в Сан-Паулу. И там же издал указ о федеральном вмешательстве в общественную безопасность. А нападения на правительственные здания назвал террористическими актами. После этого на помощь полицейским в Рио-де-Жанейро пришло подкрепление. В столице начались массовые задержания, впервые за последние часы ситуацию в крупных городах удалось взять под контроль.