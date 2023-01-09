Путин предложил денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию

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Игорь Рязов
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В пояснительной записке говорится, что для России неприемлемо не иметь права голоса при обсуждении докладов в Группе государств против коррупции.

Путин предложил денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Документ опубликован электронной базе нижней палаты парламента.

«Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года», — говорится в документе.

В пояснительной записке говорится, что ранее Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Из-за этого страна потеряла право голоса в организации и не может участвовать в обсуждении или принятии докладов.

«В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения <…> в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать Конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО», — отмечается в пояснительной записке.

МИД РФ официально уведомил Совет Европы, что представители России больше не собираются участвовать в его мероприятиях 15 марта. На следующий день Комитет министров СЕ постановил, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин запретил публиковать информацию о доходах чиновников на время спецоперации. По закону о противодействии коррупции эта информация должна публиковаться в открытых источниках, и эта норма временно изменена главой государства.

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