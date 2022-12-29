Путин запретил публиковать информацию о доходах чиновников на время спецоперации

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 43

Президент РФ Путин подписал указ об отмене публикации данных о доходах чиновников на время СВО

Путин запретил публиковать информацию о доходах чиновников на время спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация

Указ главы государства предполагает освобождение от отчетности отдельных категорий госслужащих.

Президент России Владимир Путин запретил размещать в сети и освещать в СМИ данные о доходах ряда государственных служащих и представителей силовых структур в период проведения спецоперации. По закону о противодействии коррупции эта информация должна публиковаться в открытых источниках, и эта норма временно изменена главой государства. Его указ можно изучить на официальном портале правовой информации.

«Установить, что в период проведения специальной военной операции… ж) размещение в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера… и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляется», — сказано в документе.

Согласно указу от предоставления упомянутых отчетов освобождены военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, служащие нацгвардии, уголовно-исполнительной системы и Следственного комитета РФ, которые принимают участие в спецоперации или выполняют связанные с ней задачи.

Вместе с этим документом президент подписал указ о назначении выплат в размере трех миллионов рублей чиновникам и командированных в новые регионы России (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. — Прим. ред.) работников предприятий в случае ранения. Если такой сотрудник погибнем на новом месте службы, его семья получит компенсацию в пять миллионов. Все остальные льготы нововведение не отменяет.

В течение двух недель правительству поручено организовать финансирование и порядок предоставления помощи. До этого момента, соответствующее постановление было принято в октябре, командированные ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области чиновники получали двойной оклад и 8,5 тысячи рублей суточных. Референдумы по вхождению в состав России в каждом из регионов состоялись с 23 по 27 сентября, решение большинством приняли местные жители.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин назначил прокуроров в четырех новых субъектах РФ.

Тема:
Спецоперация
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