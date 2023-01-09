В Кремле отреагировали на заявления «жаждущего стрелять в русских» Смольянинова

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Игорь Рязов
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Песков заявил, что в Кремле не думают ничего хорошего о словах Смольянинова

В Кремле отреагировали на заявления «жаждущего стрелять в русских» Смольянинова

Фото: Краснова Александра / ТАСС

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело в отношении антироссийски настроенного актера.

В Кремле не думают ничего хорошего об антироссийских заявления актера Артура Смольянинова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства», — сказал представитель Кремля.

Артур Смольянинов сбежал из России осенью 2022 года. Недавно прославившийся по ролям в фильмах «Девятая рота» и «Бумер» актер заявил в интервью, что будет на стороне ВСУ, если окажется в зоне спецоперации. Также Смольянинов признался, что готов стрелять в своего коллегу Сослана Фидарова, который сейчас защищает Донбасс. В конце артист добавил, что ему «плевать» на Россию, даже если почти вся страна «превратится в радиоактивный пепел».

Эти высказывания вызвали шквал критики в адрес Артура Смольянинова со стороны российских знаменитостей. Сослан Фидаров призвал артиста перестать врать публике, ведь побоится отправиться на поле боя. Публицист и телеведущий Михаил Шахназаров назвал «жаждущего стрелять в русских солдат и своих бывших друзей» актера лицемером, ведь еще совсем не давно он рассказывал о человеколюбии. Радиоведущая Алла Довлатова и вовсе не смогла подобрать приличных слов, комментируя заявления знаменитости.

Несколькими часами ранее 5-tv.ru сообщил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Артура Смольянинова из-за его заявлений, «направленных против России».

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