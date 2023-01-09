Бастрыкин поручил возбудить дело против «жаждущего стрелять» в русских Смольянинова

В Следственном комитете РФ сообщили, что сбежавший из страны актер сделал в интервью «ряд заявлений, направленных против России».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова после его заявлений о готовности стрелять в русских солдат и отказе от сожалений, если от России останется «радиоактивный пепел». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», — говорится в сообщении.

Артур Смольянинов с осени 2022 года живет в Латвии. Недавно звезда фильмов «Девятая рота» и «Бумер» заявил в интервью, что если бы он принимал участие в конфликте на Украине, то на стороне ВСУ. Также актер сказал, что ему «плевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». А еще он признался, что готов стрелять в своего коллегу Сослана Фидарова, который сейчас защищает Донбасс, напоминает EADaily.

Такие заявления вызвали бурю критики со стороны российских знаменитостей. Сослан Фидаров призвал артиста перестать врать публике, ведь смелый на словах Смольянинов никогда не окажется на поле боя. Публицист и телеведущий Михаил Шахназаров назвал «жаждущего стрелять в русских солдат и своих бывших друзей» Артура Смольянинова лицемером, ведь еще совсем не давно актер рассказывал о человеколюбии. Радиоведущая Алла Довлатова и вовсе не смогла подобрать приличных слов, комментируя заявления артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме желающему воевать на стороне ВСУ Артуру Смольянинову предрекли судьбу человека, проклятого страной и зрителями.