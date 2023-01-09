«Ты их обманываешь»: актер Фидаров ответил жаждущему его смерти Смольянинову

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 320

Актер Фидаров призвал пригрозившего его убить Смольянинова перестать врать

«Ты их обманываешь»: актер Фидаров ответил жаждущему его смерти Смольянинову

Фото: Краснова Александра / ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров записал пронзительное видеообращение к коллеге по фильму «9 рота».

Заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров призвал актера Артура Смольянинова, который заявил о готовности вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и желании стрелять в бывших коллег и друзей, перестать врать публике. Он записал видеообращение к знаменитости.

«Артур, ты представляешь, я живой. У тебя многомиллионная аудитория, а ты ее обманываешь», — сказал Фидаров в обращении, опубликованном в Telegram-канале информационного портала «ОсНова».

Актёр Сослан ФидаровАктер Сослан Фидаров возмутился словам Смольянинова о нем. Фото: Кадр из сериала «По ту сторону смерти»

А после отметил, что рьяное желание Смольянинова взять в руки оружие и идти убивать никогда не сбудется. Ведь актер никогда не сможет оказаться на фронте, на поле боя.

«По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь — мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет», — добавил он.

К слову, Смольянинов не в первый раз резко высказывается в адрес Родины. Так он делает уже почти год. Но в конце октября все же поплатился за слова. Гагаринский суд Москвы признал его виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее ждет актера Смольянинова за слова о России.

Тема:
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