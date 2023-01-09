Тяжелобольной Юрий Антонов отказался участвовать в ток-шоу Владимира Соловьева

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Рита Миронова
Рита Миронова 20

Певец считает себя далеким от политики человеком, но не упускает возможности посмотреть любимую передачу.

Тяжелобольной Юрий Антонов отказался участвовать в ток-шоу Владимира Соловьева

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Советский и российский музыкант Юрий Антонов почти не выходит из дома — он недавно вернулся на родину после лечения за границей. Из увлечений у артиста остались домашние животные и политические ток-шоу. Их певец поглощает одну за другой, передает «Московский комсомолец».

«Я поздно ложусь спать — лежу, долго смотрю всякие программы по телевизору. Меня интересуют в основном политические передачи. Сегодня очень много интересных программ, в которых рассказывают о невероятных событиях, которые происходят за нашей спиной. Мы же много чего не знаем! А в этих программах говорят о том, что происходит на самом деле», — поделился певец с изданием.

Также артист признался, что больше всего симпатизирует Владимиру Соловьеву. Однако гостем в его шоу — ни ногой. Антонов считает себя слишком далеким от политики человеком.

«Это политическое шоу, а я далек от политики. Конкурировать с Соловьевым и другими его товарищами и друзьями, которые туда регулярно приходят, мне невозможно. При этом не могу не сказать, что он — великолепный ведущий своей программы», — отметил Антонов.

Он отметил и некоторых гостей ток-шоу Соловьева, которые ему особенно нравятся. Например, Яков Кедми (израильский государственный деятель — Прим. ред.). Антонов считает его умнейшим человеком.

В период обострения болезни Юрий Антонов искал специалистов по всему миру и даже обращался к китайскому знахарю. Несмотря на многочисленные усилия, боли продолжают истязать его по сей день.

Ранее 5-tv.ru писал, что тяжелобольного Юрия Антонова не узнали на свежих фото.

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