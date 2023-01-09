После попытки госпереворота в столицу Бразилии ввели тяжелую технику

Этой ночью в Бразилии едва не состоялся государственный переворот всего через неделю после инаугурации президента Лулы да Силвы. Огромная толпа тех, кто поддерживает бывшего лидера ворвалась в конгресс. И устроила нечто похожее со штурмом Капитолия ровно два года назад. Правда, со стороны все это больше напоминало дебош футбольных фанатов. Почему, знает Сергей Хайдаров.

Прервав свою рабочую поездку по стране, в столицу, охваченную протестами, пришлось экстренно вернуться избранному президенту. Местные телеканалы транслируют, как он осматривает то, что осталось от его офиса. В своем обращении Лула да Силва пообещал найти и наказать погромщиков.

«Все люди, которые в этом участвовали, будут найдены и наказаны. Они увидят, что демократия гарантирует право на свободу, свободу общения, свободу выражения, но также требует, чтобы люди уважали институты, созданные для укрепления демократии», — сказал президент Бразилии Лула да Силва.

Сейчас к утру ситуация в Бразилии остается напряженной — угроза протестов не исчезла. Как минимум до конца месяца в столице страны будет действовать режим ЧС. Сейчас ситуацию в городе контролируют военные. Введена тяжелая техника.

С прошлого вечера столица карнавалов напоминала бурлящий котел. Сторонники бывшего лидера Болсонару захватили весь правительственный квартал, ворвались в здания верховного суда, разгромили конгресс и президентский дворец.

Толпа вела себя настолько агрессивно, что первым отрядам полиции пришлось спасаться чуть ли не бегством: их забрасывали камнями и избивали палками.

Чтобы вернуть под контроль резиденцию, силовикам понадобилось колоссальное подкрепление. Разогнать толпу удалось лишь слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. На помощь полиции отправили армию. Военные тут же оцепили район, демонстрантов взяли в плотное кольцо.

Все это больше походило на съемки блокбастера. Вот только в финале всю эту массовку отправили в участок. Но даже из автобусов демонстранты продолжают кричать лозунги.

Всего, по данным бразильской полиции, на улицы вышли по меньшей мере пять тысяч человек. 400 из них были задержаны за погромы и беспорядки. Протестующие уверены, Лула да Силва победил на выборах нечестно. Поэтому столицу Бразилии они крушат во имя справедливости.

«Нам не нравятся налоги, которые мы платим государству. Военные и депутаты получают хорошие деньги. Но они не функционируют по-человечески, им плевать на нас. Нам это не нравится. Мы все патриоты, мы горой стоим за наше государство, за Болсонару», — сказал житель Бразилии.

Тем временем акции протеста начали вспыхивать по всей стране. В Рио-де-Жанейро демонстранты окружили здание министерства обороны. Прямо у его стен разбили палаточный лагерь. Военных открыто призывают поддержать протестующих и перейти на сторону экс-президента.

Вот только самому Болсонару этот переворот оказался ненужным. Он уже осудил своих сторонников. А вот критики экс-президента тут же припомнили, как тот сразу после истечения срока игнорировал церемонию инаугурации нового лидера и отправился к Трампу в его американскую резиденцию. Многие сравнили беспорядки в Бразилии с попыткой штурма американского Капитолия.

Верховный суд страны уже приказал полицейским в течение суток ликвидировать палаточные городки сторонников бывшего президента Бразилии. Вероятнее всего, по стране пройдет волна новых арестов за подготовку террористических актов.