Голая Кейт Миддлтон и измены принца Уильяма: самые громкие скандалы королевской семьи

Фото обнаженной принцессы Уэльской облетело все таблоиды мира.

Стали известны подробности ряда скандалов в жизни супруги британского принца Уильяма Кейт Миддлтон. В частности, однажды герцогиню Кембриджскую сфотографировали обнаженной, а снимок попал в газеты. Об этом пишет StarHit.ru.

Скандал разразился в 2012 году. Тогда Миддлтон с супругом отдыхали на частной вилле во Франции, и местным папарацци удалось сделать ее фото топлес. Снимки загорающей жены Уильяма мгновенно облетели земной шар, однако королевская семья расценила случившееся, как нарушению права на личное пространство, и подала в суд на французское издание.

Однако главный редактор журнала Лорен Пие призвала не «драматизировать» ситуацию. Она заявила, что в фотографиях нет ничего ужасного: Миддлтон все лишь сняли топлесс, как «появляются на пляжах южной Франции тысячи девушек со всего мира».

Однако суд, длившийся шесть лет, и в итоге признал правоту королевской семьи. Французскому изданию пришлось признать, что обнаженные снимки Миддлтон были вмешательством в частную жизнь.

К слову, в самой Великобритании действует негласный запрет на преследование членов королевской семьи со стороны журналистов. Он был введен после смерти принцессы Дианы, в которой отчасти был виноват папарацци.

Еще один скандал связан с любовными похождениями самого принца Уильяма. Речь идет об истории 2017 года, когда он уехал с друзьями в Швейцарию, оставив жену на несколько недель и проигнорировав важные мероприятия.

Возможно, такое поведение Уильяма не вызвало бы серьезных последствий, если бы в компании с ним не были замечены девушки. Чаще всего говорят о романе принца с моделью Софи Тейлор, с которой он якобы провел несколько ночей. Сам Уильям эти слухи не комментировал, его супруга также предпочитает не высказываться о скандале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британские журналисты нашли первую возрастную любовницу принца Гарри.