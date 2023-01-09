Из больницы — в аэропорт: Влад Соколовский улетел в Сочи сразу после выписки

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 38

Певец Влад Соколовский впервые встретился с семьей после тяжелой операции

Из больницы — в аэропорт: Влад Соколовский улетел в Сочи сразу после выписки

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Чтобы увидеть своих родных, а также возлюбленную и сына, артисту пришлось срочно лететь в другой город.

Влад Соколовский перенес операцию по удалению аппендицита. Хирургическое вмешательство оказалось не таким простым, поэтому он провел в больничной палате несколько дней. О том, как ему удалось воссоединиться с близкими, артист рассказал в своем микроблоге.

Певец планировал провести Рождество вместе с любимой девушкой Ангелиной Сурковой, сыном Дэвидом и другими членами семьи в Сочи. Однако все близкие отправились на побережье без него, поскольку артиста срочно госпитализировали.

В итоге у Соколовского выявили перитонит, после операции ему потребовалось время на восстановление. Только 9 января певец рассказал подписчикам, что получил долгожданную выписку. При этом он признался, что готов был даже написать отказ от госпитализации, чтобы покинуть больничные стены и улететь к родным.

День выписки оказался для Влада Соколовского «бешеным», поскольку ему пришлось экстренно ехать домой за вещами, а после — в аэропорт. К тому же из-за недавней операции его начала беспокоить почка. Несмотря на этого, он благополучно добрался до Сочи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Влад Соколовский будет готов узаконить отношения с Ангелиной Сурковой, подарившей ему сына.

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