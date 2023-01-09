Названа вероятная причина крушения Ан-2 в Ненецком округе

Вероятную причину жесткой посадки Ан-2 в районе Каратайки Ненецкого округа, в результате которой погиб пилот и пассажирка, сообщил генеральный директор АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» Валерий Остапчук.

Он отметил, что самолет имел сертификат летной годности, вовремя проходил все ТО и ремонты.

«Экипаж перед вылетом выполнил все необходимые предполетные процедуры», — добавил Остапчук.

Также известно, что до происшествия два самолета пролетели по маршруту Нарьян-Мар — Усть-Кара.

«В обледенение Ан-2 попал только на обратном пути. Метеоусловия ухудшились стремительно. Наиболее вероятной причиной происшествия является непрогнозируемое сильное обледенение», — добавил гендиректор авиаотряда.

Остапчук также сообщил, что точную причину установит комиссия по расследованию межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Самолет Ан-2 с находящимися на борту 12 пассажирами потерпел крушение возле поселка Каратайка в НАО днем 9 января. Двое — пилот и одна из пассажирок — из них погибли, остальные получили травмы разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет изучает несколько версий крушения Ан-2 в НАО.