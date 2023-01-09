Следственный комитет изучает несколько версий крушения Ан-2 в НАО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 62

Два человека погибли при жесткой посадке Ан-2 в НАО

Следственный комитет изучает несколько версий крушения Ан-2 в НАО

Фото: © РИА Новости / Андрей Сорокин

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По предварительным данным, при падении самолета у поселка Каратайка погибли два пассажира.

Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом говорится в заявлении Архангельского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Сообщается, что по факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты, устанавливаются причины произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее в этот день сообщалось, что возле поселка Каратайка в НАО из-за обледенения потерпел крушение самолет АН-2 с находящимися на борту 12 пассажирами. По предварительным данным, двое из них погибли, остальные получили травмы разной степени тяжести.

Как до этого писал 5-tv.ru, самолет АН-26, совершавший рейс из Магана в Магадан, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за открывшегося в полете грузового люка.

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