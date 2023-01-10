Двух детенышей леопарда спасли от смерти на морозе в Приморье

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Котята отбились от матери, которую специалисты не смогли найти из-за высокого снежного покрова.

Фото, видео: Матыцин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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В Приморском крае спасли детенышей дальневосточного леопарда, потерявших свою маму. Двоих котят обнаружили на автодоро­ге у границ нацпарка. Возраст пятнистых краснокнижников около полутора месяцев. Они только-только научились ходить и не должны были покидать свое жилище.

По предположениям сп­ециалистов, котята перемещались вслед за матерью, но испугались открытых пространств и не смогли пройти по асфальту. На местности велись тщательные поиски, но следов взрослой особи найти не удалось.

Из-за высоты снежного покрова и дальнейшего похолодания детеныши рисковали не выжить. Специалисты решили изъять пятнистых котят ради их спасения.

Ветеринары провели тщательный осмотр, а также обеспеч­или должный уход, наблюдение и специальное питание­. В столь юном возрасте редчайших леопардов изъяли из дикой природы впервые. Подобного не случалось ни с одним из краснокнижных хищников.

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