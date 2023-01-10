Раскрыт! Байден назвал себя агентом спецслужбы США

Эфирная новость 30

Байден назвал себя агентом спецслужбы США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Очередная оговорочка лидера Америки, правда, уже никого не удивила.

Джо Байден внезапно стал агентом американских спецслужб. По крайней так себя по ошибке назвал сам президент США. Он оговорился во время визита в приграничный город Эль-Пасо, где встретился с представителями христианской благотворительной организации. Очевидно, Байден просто перепутал ее название «Армия спасения» с секретной службой США.

Ранее президент США путал Швейцарию со Швецией, Украину с Ираном, и даже называл украинцев «народом Урана». Так что новая оговорка американского лидера уже никого не удивила.

-13° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
69.61
-0.69 74.54
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака

Последние новости

20:56
«Сезонные заболевания»: в каком состоянии находится Светлана Светличная
20:42
Раскрыт! Байден назвал себя агентом спецслужбы США
20:30
«Леша остался в 2022 году»: Ивлеева поставила точку в отношениях с Элджеем
20:18
Десять лет тюрьмы грозит московским автоподставщикам на Bentley
20:06
Бербок посетила Харьков и пообещала Украине новые поставки оружия
19:54
«Жена привыкла»: фигурист Энберт рассказал, как решился на поцелуй с Тодоренко

Сейчас читают

Вильфанд предупредил о 50-градусных морозах в Старый Новый год
Киркоров забыт: Алена Блин развлекается на Мальдивах с молодым смазливым любовником
«Американские горки» в Конгрессе: привет от Трампа и интрига импичмента Байдену
Зачем в Семейном кодексе хотят прописать статус бывших супругов и что это изменит для решивших развестись

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023