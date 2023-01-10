Патрушев указал на корпоративный след в убийствах американских лидеров

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Правительство США слилось с бизнесом и обслуживает интересы транснациональных корпораций.

Патрушев указал на корпоративный след в убийствах американских лидеров

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Вашингтон не проводит самостоятельную политику, все американское государство — это оболочка соединения больших корпораций, которые осуществляют правление страной, пытаясь править всей планетой. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в беседе с изданием aif.ru.

«Для ТНК даже президенты США — это лишь статисты, которым можно закрывать рот, как Трампу. Все четыре убийства американских лидеров связаны с корпоративным следом. Неслучайно все большее число американцев заявляет о том, что республиканцы и демократы — это лишь два актера в одной пьесе, которая не имеет ничего общего с демократией», — заявил он.

Патрушев отметил, что правительство США напрочь срослось с бизнесом и потакает прихотям транснациональных корпораций, в том числе и военно-промышленного комплекса. По мнению секретаря Совбеза РФ, агрессивная внешняя политика американцев, распущенная враждебность Североатлантического альянса, образование военного блока АУКУС и других — это результат корпоративного воздействия.

Такая динамика доказывается проектом бюджета США на 2023 год. Вашингтон намерен развязать новые вооруженные конфликты, губительные для американского народа.

«Из общей суммы запланированных расходов федерального правительства в 1,7 триллионов долларов на оборону ассигнуется половина — более 850 миллиардов долларов. Только на продолжение боевых действий на Украине и затягивание конфликта планируется выделить 45 миллиардов», — объяснил Патрушев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нового спикера палаты представителей США уличили в порочной связи с Зеленским.

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