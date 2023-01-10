Дорога свободна: езда автомобилей по Крымскому мосту разрешена

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Минтранс РФ: на Крымском мосту восстановили автомобильное движение после ремонта

Дорога свободна: езда автомобилей по Крымскому мосту разрешена

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Работы завершились раньше заявленного срока, теперь машины спокойно могут проезжать по дороге.

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили после ремонтных работ. Об этом сообщили в министерстве транспорта России.

«Сегодня в 14:10 по московскому времени возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — заявило ведомство в своем Telegram-канале.

Два дня назад Минтранс РФ сообщил о закрытии автодорожной части Крымского моста из-за ремонта. Планировалось, что ограничения будут действовать с трех часов ночи на подъездах к переправе, а уже с четырех утра до 16:00 закроется автодорожная часть. Однако автомобильное движение получилось запустить раньше заявленных сроков.

Стоит отметить, что 21 декабря 2022 года тоже закрывали автомобильную часть моста, но в этот же день движение вновь открыли. Также в декабре вице-премьер Марат Хуснуллин приказал усилить меры досмотра транспорта, чтобы снизить время ожидания разрешения на проезд для шоферов.

В том числе Хуснуллин сообщал о начале ремонтных работ на левой автомобильной части моста. Полное завершение восстановления транспортной и инженерной инфраструктуры сооружения, а также восстановление железнодорожного полотна назначено на конец текущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о повреждении промышленной инфраструктуры.

-14° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
69.61
-0.69 74.54
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:30
Российские истребители сбили три украинских штурмовика Су-25 в зоне СВО за сутки
16:22
Пушилин заявил о близком освобождении Соледара
16:15
«Не воюем с Украиной»: Патрушев назвал СВО борьбой против кровавого эксперимента
16:06
Череп с идеально круглым отверстием нашли в центре Петербурга — фото (18+)
15:58
Дмитрий Песков поделился своими впечатлениями о картине «Чебурашка»
15:50
Дорога свободна: езда автомобилей по Крымскому мосту разрешена

Сейчас читают

Вильфанд предупредил о 50-градусных морозах в Старый Новый год
Киркоров забыт: Алена Блин развлекается на Мальдивах с молодым смазливым любовником
«Американские горки» в Конгрессе: привет от Трампа и интрига импичмента Байдену
Зачем в Семейном кодексе хотят прописать статус бывших супругов и что это изменит для решивших развестись

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023