Глава подконтрольной украинской стороне Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Кириленко сообщил о разрушениях в Краматорске и Константиновке.

По данным представителя украинских властей, по двум промышленным зонам в двух городах был нанесен точечный удар. В Краматорске пострадал промышленный объект, а в Константиновке была обстреляна промышленная зона.

Информации о погибших и пострадавших не поступало, добавил Кириленко.

Минобороны РФ с октября 2022 года начала наносить точечные удары по объектам военного управления и смежных с ними объектам энергетики и связи Украины. По словам президента России Владимира Путина, такой шаг является ответной реакцией на террористические акты Киева, в том числе и на Крымском мосту.

Специальная операция в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. «Коллективный Запад» объявил действия России «захватом территории Украины» и начал активное участие в конфликте, поставляя ВСУ оружие, технику и боеприпасы, а также объявил России экономическую войну.

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