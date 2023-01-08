Глава Донецкой ВГА Кириленко сообщил о повреждении промышленной инфраструктуры

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 87

Представитель украинских властей сообщил о том, что в двух городах пострадали промышленные объекты.

Глава Донецкой ВГА Кириленко сообщил о повреждении промышленной инфраструктуры

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Глава подконтрольной украинской стороне Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Кириленко сообщил о разрушениях в Краматорске и Константиновке.

По данным представителя украинских властей, по двум промышленным зонам в двух городах был нанесен точечный удар. В Краматорске пострадал промышленный объект, а в Константиновке была обстреляна промышленная зона.

Информации о погибших и пострадавших не поступало, добавил Кириленко.

Минобороны РФ с октября 2022 года начала наносить точечные удары по объектам военного управления и смежных с ними объектам энергетики и связи Украины. По словам президента России Владимира Путина, такой шаг является ответной реакцией на террористические акты Киева, в том числе и на Крымском мосту.

Специальная операция в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. «Коллективный Запад» объявил действия России «захватом территории Украины» и начал активное участие в конфликте, поставляя ВСУ оружие, технику и боеприпасы, а также объявил России экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленский отказался от временного перемирия.

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