Никита Михалков упомянул Бога в комментарии после экстренной госпитализации

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Игорь Рязов
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Знаменитый кинематографист поблагодарил поклонников за теплые слова, призвал не верить фейкам и рассказал правду о лечении.

Никита Михалков упомянул Бога в комментарии после экстренной госпитализации

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Известный российский режиссер Никита Михалков упомянул Бога в комментарии после экстренной госпитализации. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации обо мне в СМИ и соцсетях, достоверные новости о моем здоровье вы сможете узнавать все так же, даст Бог, из первых уст», — написал кинематографист.

Никита Михалков также поблагодарил всех, кто беспокоится о нем и оставляет пожелания поскорее поправиться.

«Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам <…> Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», — подытожил режиссер.

Как сообщал 5-tv.ru, народный артист РСФСР и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков был госпитализирован с гриппом в начале января. По данным 5-tv.ru, 77-летний режиссер находится в одной из столичных больниц. Состояние обладателя «Оскара» и полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» оценивается как средней степени тяжести.

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