Известный российский режиссер Никита Михалков упомянул Бога в комментарии после экстренной госпитализации. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации обо мне в СМИ и соцсетях, достоверные новости о моем здоровье вы сможете узнавать все так же, даст Бог, из первых уст», — написал кинематографист.

Никита Михалков также поблагодарил всех, кто беспокоится о нем и оставляет пожелания поскорее поправиться.

«Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам <…> Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», — подытожил режиссер.

Как сообщал 5-tv.ru, народный артист РСФСР и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков был госпитализирован с гриппом в начале января. По данным 5-tv.ru, 77-летний режиссер находится в одной из столичных больниц. Состояние обладателя «Оскара» и полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» оценивается как средней степени тяжести.