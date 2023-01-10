В Семейном кодексе РФ хотят прописать статус бывших супругов: что это значит

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Рита Миронова
Рита Миронова 22

В Правительство направлено предложение внести в Семейный кодекс понятие «бывший супруг»

В Семейном кодексе РФ хотят прописать статус бывших супругов: что это значит

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

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Это сможет упростить процедуру разделения имущества при разводе.

В Семейный кодекс РФ предложили внести понятие «бывший супруг». К такому решению пришли в Федеральной нотариальной палате в ноябре прошлого года.

По закону все, что нажито супругами, это их совместная собственность. Нажитое имущество можно поделить через договор или по решению суда. Но, по словам экспертов, на бывших супругов эти нормы уже не распространяются.

«Сейчас в судебной практике принят подход, который можно назвать „презумпцией согласия“ бывшего супруга. Мол, если один из бывших супругов продает квартиру, то предполагается, что второй по умолчанию согласен. Продавать можно. Но если отставной супруг потом решит жаловаться, жалобы принимаются. Можно судиться. Но тогда второму бывшему супругу приходится доказывать, что добро на торговлю квадратными метрами он не давал», — объяснил адвокат Юрий Кашурин в беседе с «Российской газетой».

Таким образом, кто-то из пары всегда останется в проигрыше. Решить эту проблему можно двумя способами:

  • в вопросах распоряжения совместной собственностью слово «супруг» должно толковаться расширительно и включать в себя не только лиц, находящихся в браке, но и лиц, брак между которыми расторгнут;
  • внести в Семейный кодекс такое понятие, как «бывший супруг».

Соответствующие предложения направлены в правительство и законодателям.

За шесть месяцев прошлого года россияне заключили более 50 тысяч брачных договоров. Это почти пятая часть от общего числа зарегистрированных за это же время браков. Также растет популярность соглашения о разделе имущества.

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