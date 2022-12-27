«Успешнее мужчины»: психолог назвал пять причин бегства женщин от брака

Современные женщины совсем не торопятся вступать в брак из-за бизнеса и негативного представления о мужчинах. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил психолог Андрей Зберовский.

Специалист назвал пять базовых причин, по которым девушки не хотят связывать себя узами брака с возлюбленным.

Во-первых, отметил психолог, самой простой причиной можно назвать эмоциональный тупик. Чувства женщины не развились до той степени, в которой она хочет жить со своим партнером навечно и родить от него детей. Причем это не значит, что человек хочет расстаться — ему может хватать того, что есть, потому что в большем пока нет потребности.

Во-вторых, Андрей Зберовский обратил внимание на детские травмы. К примеру, мама и папа девочки постоянно ссорились и у нее сложилось представление, что именно брак портит все. Психологи называют это «негативной ассоциацией». Она может возникнуть у представительниц прекрасного пола и в случае, когда в юности мама постоянно жаловалась на мужчин из-за личной обиды и «воспитывала» в дочери негативное отношение к противоположному полу.

«Это касается тех семей, где мама с папой девочки ругались. Ребенок видел, как плохо и трудно живут взрослые, и у него возникает ассоциация — если я создам семью, там начнется эта ерунда. Мы станем плохими и вообще другими», — объяснил Андрей Зберовский.

В-третьих, современные «сильные и независимые» женщины, добившиеся финансовых высот, просто не хотят делиться сокровищами с супругом.

«Много стало таких клиенток, которые просто не хотят ни с кем ничего делить в случае развода. Я успешна, я зарабатываю, ну и чего ради я буду это делить. И всякие брачные договоры они считают ерундой», — поделился психолог.

В-четвертых, женщины не вступают в брак, если у мужчины в прошлом есть судимость или истории с финансовыми махинациями. Дело в том, что в будущем ребенок из-за минувших проступков отца может не попасть в военную академию или специализированную школу.

И в-пятых, женщина может не желать быть «чьей-то». Особенно это присуще дамам творческих профессий — актрисам, художницам, певицам и прочим.

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