Почему «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом — пять причин

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 149

История про приключения необычного зверька побила рекорд по кассовому сбору всего за девять дней проката. С чем же связан такой успех?

Почему «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом — пять причин

Фото: Кадр из к/ф «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2022 г.

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Фильм «Чебурашка» вышел в прокат 1 января 2023 года. За десять дней его кассовый сбор достиг отметки в три миллиарда рублей. Как пишет «Российская газета», это обусловлено не только наличием милого персонажа в сюжете, но и другими факторами.

Анализируя успех фильма в прокате, обозреватель выделил пять ключевых причин, позволивших «Чебурашке» стать рекордсменом.

1. Отсутствие конкурентов в прокате.

Несмотря на то, что параллельно в кинотеатрах шли «Иван Царевич и Серый волк 5», «Чук и Гек. Большое приключение», «Мира», «Бывшие. Happy End» и другие отечественные картины, главным конкурентом «Чебурашки» мог стать фильм Гая Ричи под названием «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать». Однако его премьеру перенесли на 12 января.

2. Соответствие жанру легкой семейной комедии.

«Чебурашка» оказался интересен для зрителей всех возрастов. Именно поэтому комедию приходили посмотреть целыми семьями.

3. Известность «Чебурашки».

Главный персонаж фильма уже был знаком многим зрителям по старому советскому мультфильму. По мнению обозревателя, люди в любом случае захотели бы посмотреть, как выглядит «обновленный» Чебурашка.

4. Удачный актерский состав.

В фильме сыграли популярные российские актеры — Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов и многие другие.

5. Качественный юмор.

«Чебурашка» отличается хорошими шутками, а также многочисленными отсылками к известным российским и зарубежным проектам. Благодаря этому зритель ощущает «радость узнавания» на протяжении всего фильма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что до «Чебурашки» самым успешным российским фильмом был признан «Холоп».

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