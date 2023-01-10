«Рождественское чудо»: Наталья Гвоздикова раскрыла тайну появления на свет

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Наталья Гвоздикова: я родилась в семь месяцев седьмого января

«Рождественское чудо»: Наталья Гвоздикова раскрыла тайну появления на свет

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Знаменитость призналась, что родилась в военном госпитале.

Российская актриса Наталья Гвоздикова раскрыла тайну своего рождения на Рождество. Об этом она заявила в интервью «Московскому комсомольцу».

«Мама родила меня седьмого января в шесть часов утра семимесячную, в военном госпитале, где даже не было родильного отделения. За простыней, даже не за занавеской», — говорит артистка.

Седьмого января Наталье исполнилось 75 лет. Помимо истории с рождением, она поведала изданию и о своей вере.

По ее словам, когда она приезжает куда-то в командировку, то всегда старается посетить там церковь или монастырь. У Гвоздиковой есть батюшка, с которым она дружит и может обратиться с любым вопросом.

Наталья Гвоздикова — советская и российская актриса театра и кино, лауреат Госпремии СССР, заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России. В ее кинокарьере десятки ролей в культовых картинах. В частности, «Рожденная революцией», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Тайны мадам Вонг», «Улица Сезам». Вдова народного артиста РСФСР и лауреата Госпремии СССР Евгения Жарикова.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Гвоздикова рассказала о «пьяных» похождениях Жерара Депардье.

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