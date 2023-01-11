Офисная работа и стресс: что может спровоцировать развитие мужского бесплодия

Проблема мужского бесплодия уже стала интернациональной. Исследования показывают, что качество спермы у мужчин во всем мире становится только хуже.

В последнее время все больше мужчин не могут осчастливить своих возлюбленных: попытки зачать ребенка оказываются безуспешны из-за низкой фертильности. Почему так происходит, объяснил врач-репродуктолог Павел Базанов.

По словам специалиста, сведения об ухудшении качества спермы появились уже давно.

«Еще в 2010-м ВОЗ были пересмотрены параметры спермограммы и были заданы новые, которые оказались более низкими в сравнении с исходными данными», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

Репродуктолог пояснил, что способность мужчин зачать ребенка может снизиться из-за офисной работы, отсутствия физической активности и инфекций, передающихся половым путем.

Значительную роль, по словам Базанова, играет и психологическое состояние будущего отца. Постоянное напряжение также может спровоцировать бесплодие. Кроме этого, на качество спермы способен повлиять лишний вес. Чтобы повысить шансы зачать ребенка, следует следовать принципам профилактической медицины, а также приобщаться к здоровому образу жизни.

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