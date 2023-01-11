Лоза рассказал, когда каннибализм в мире станет нормой и кто в этом виноват

Артист резко осуждает моду на однополые браки, трансгендерность и прочие нетрадиционные ценности. И боится скорого появления новой, еще более опасной.

Певец юрий Лоза в ужасе от смены общественных ориентиров, он заявил, что не удивится, если мода на однополые отношения в скором времени сменится модой на каннибализм. Как это произойдет и почему нечто неприемлемое превращается в норму, он объяснил в стриме «360» ведущей Аксинье Гурьяновой.

Тема людоедства в последнее время не на шутку популярна. Герой «Молчания ягнят» Ганнибал Лектор перерождается в новых зарубежных картинах и постепенно превращается в положительного персонажа, достойного восхищения, несмотря на его «особенности».

На 79-м Венецианском кинофестивале в этом году был представлен фильм Луки Гуаданьино «Целиком и полностью». Главную роль исполнил 26-летний актер Тимоти Шаламе, свежая звездная кровь Голливуда. Эта лента, роуд-муви, рассказывает о парочке каннибалов, которые путешествуют по США, ищут себя в этом мире и едят людей. В Венеции картине аплодировали десять минут, но многие критики и зрители назвали его возмутительным и отвратительным.

И вопросы возникли не к игре актеров, а к сюжету. Пользователи сети выразили мнение, что это лучший пример пропаганды каннибализма. Вспомнили и американского актера Арми Хаммера, которого подозревали в поедании человеческой плоти, и историю о Ганнибале Лекторе, что по-новому интерпретируют режиссеры из года в год. Почему так происходит? Планету обучают новым ценностям? Ты не такой, как все, и это хорошо, даже если ты убийца?

Юрий Лоза. Фото: Фомичев Михаил / ИТАР-ТАСС / ТАСС

Юрий Лоза считает, что все это — часть метода под названием «окно Овертона». Концепция названа именем автора, американского юриста и общественного деятеля Джозефа Овертона. По мнению певца, Голливуд экспериментирует с массами, влияя на ценности последовательно и грамотно через детскую психику. Объясняет, что Белоснежка может быть чернокожей, что абсурдно даже с точки зрения лингвистики, что у Супермена может быть муж и так далее.

«Сначала говорят, что каннибализм — это ужас, кошмар, потом говорят, что это отклонение от нормы, потом, что это вариант нормы, потом — норма, потом — единственная норма. Так можно протащить любое понятие», — объяснил Лоза.

Дети из пробирок у однополых пар, темнокожая Белоснежка, самый умный, воспитанный и образованный Ганнибал Лектор, любимец публики Тимоти Шаламе в образе романтичного людоеда — все это как вариант нормы превращает общество в пластик, считает артист. Как искусственная еда, лишь отдаленно напоминающая выращенные в земле овощи и фрукты.

«Если примем эту идеологию, если не будем сопротивляться, вымрем просто как вид. Homo sapiens исчезнет с лица Земли. Девочка должна дружить с мальчиком, потому что эта дружба перерастет в любовь, эта любовь перерастет в семью, и они потом воспроизведут нормальное потомство. Если мальчики будут дружить с мальчиками, они не воспроизведут нормального потомства в силу физиологии», — сказал музыкант.

Сегодня толерантность к прежде неприемлемым формам самовыражения достигла уровня, когда не принимающих новых норм людей делают изгоями. Золотая середина не найдена. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, любовь к извращенной западной культуре прививается американским детям через знаменитую куклу Барби, героев мультфильмов, комиксов и кино, родители начинают поощрять смену пола своих детей, а во Франции вовсю заводят цифровое потомство. К какому будущему идет человек и так ли оно радужно?