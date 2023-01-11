🧙‍♀ Гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 января, убывающая Луна находится в созвездии Девы. Время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Успех ждет многих и в финансовой деятельности. Зато в сфере общения с другими людьми все очень плохо. В этот день могут легко обидеть вас, да и вы тоже можете серьезно ранить кого-то близкого. Категорически не стоит заключать брак или любые другие партнерские соглашения.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Этот день не для того, чтобы оплакивать свои потери. Это день предназначен для подсчета ваших побед. Вспомните все случаи, когда вы одержали победу над своими демонами. Помните, что вы являетесь воплощением силы и мужества, и не позволяйте обстоятельствам сломить себя.

Космический совет: найдите свои сильные и слабые стороны.

♉ Телец

Это день, когда нужно отказаться от всякого сопротивления и позволить тому, что всегда было вашим, проникнуть в вашу жизнь. Многие вещи могут оказаться лучше, чем вы ожидаете. Когда дело доходит до сердечных дел, вас просят чувствовать все, что чувствует ваш партнер, и не сдерживать эмоции.

Космический совет: вам сейчас нужно испытать эмоциональный катарсис.

♊ Близнецы

Сейчас самое время уделить приоритетное внимание образованию. Быть студентом, которым вы всегда хотели быть. Что-то подсказывает, что вы оглянетесь на это, как на поворотный момент! Пусть ваш внутренний компас ведет вас в направлении роста.

Космический совет: учитесь и познавайте новое.

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♋ Рак

Вы видите свою жизнь глазами победителя. Вы замечаете повторяющиеся паттерны, от которых удалось освободиться благодаря любви и нежности, и это прекрасно. Но помните, что исцеление редко бывает линейным процессом. На этом пути будут взлеты и падения. Но хорошо то, что вы готовы противостоять вызовам, которые могут возникнуть на вашем пути в ближайшем будущем.

Космический совет: вас ждут взлеты и падения.

♌ Лев

Вам разбили сердце те, кого вы впустили в свое священное пространство. Но если и чему вас научил прошедший год, так это тому, что с закрытым сердцем далеко не уедешь. Позвольте чудесам произойти. Позвольте вещам происходить. Вы заслуживаете всего, о чем просили, и вы заслуживаете этого сейчас.

Космический совет: пришло время насладиться всеми прелестями жизни.

♍ Дева

Все, о чем вы просили, и все, над чем вы работаете, придет в свое время. Все, что вам нужно сделать, это посвятить себя работе. Все, что вам нужно сделать, это оставаться верными своему пути, несмотря на препятствия, которые стоят на вашем пути прямо сейчас. Ваша стойкость способна сдвинуть горы.

Космический совет: вас ждут большие цели и новые свершения.

♎ Весы

Забота о себе заключается не только в лосьонах и микстурах. Вы не обязаны соответствовать чьим-то ожиданиям. Сегодня вам просто жизненно необходимо уделить время духовному лечению. Если есть возможность работать удаленно, отправляйтесь в тихое место.

Космический совет: позаботьтесь о себе.

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♏ Скорпион

Есть периоды созидания и периоды отдыха. Энергия последнего активирована у вас прямо сейчас. Сделайте шаг назад и позвольте тому, что всегда было вашим, проявиться в вашей реальности без особых усилий. Когда дело касается сердечных дел, будьте более выразительны. Скажите, что вы чувствуете, даже если иногда это заставляет вас чувствовать себя уязвимым.

Космический совет: сделайте шаг назад и позвольте волшебству случиться.

♐ Стрелец

Нет ничего, чего вы не могли бы достичь, когда ваши голова и сердце находятся в гармонии. Это напоминание о том, что вы на правильном пути и что вы будете процветать на этом пути. Стрельцов, ищущих любви, поощряют проявить себя. Мы не говорим, что каждый, с кем вы встретитесь, будет потенциальной парой. Но есть большая вероятность, что вы встретите очаровательного жениха среди множества.

Космический совет: поддайтесь эмоциям.

♑ Козерог

Сегодня звезды представляют вашему вниманию концепцию дзэн у-вэй, философию «недеяния». Чтобы объяснить это, можно сравнить парусный спорт и греблю. Как и где вы начали плыть против течения? Как и где звезды призывают вас отказаться от сопротивления? Пришло время разобраться в своих поступках и решениях.

Космический совет: станьте единым целым с потоком.

♒ Водолей

Это интересное время. Вы обнаружите, что друзья становятся любовниками, а любовники становятся друзьями. Что вы вдохновлены идти вперед с кем-то, кто уже был в вашем близком круге. Что вы готовы загладить свою вину перед бывшим, который разбил вам сердце, когда признаете его роль в вашей истории. Сегодня любовь — ваше сильнейшее оружие.

Космический совет: друзья становятся любовниками, а любовники становятся друзьями.

♊ Рыбы

Сегодня вас просят перейти в режим наблюдателя. Осознанно замечать паттерны, которые вы повторяли. Да, из любой сложной ситуации есть выход. И вполне вероятно, что вы им уже пользовались. Но сначала вы должны решить, готовы ли вы изменить старые привычки. Помните, что внезапные и резкие изменения имеют тенденцию создавать дискомфорт, с которым вы можете не справиться.

Космический совет: попробуйте изменить старые привычки.

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