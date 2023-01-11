«Пиноккио» Гильермо Дель Торо получил «Золотой глобус»

Мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо получил награду «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм. Он был удостоен статуэтки за интерпретацию классической сказки «Пиноккио», в которой использовалась редкая и практически исчезающая техника покадровой анимации.

В своем выступлении он также подчеркнул, что «анимация — это тоже кино», которая не предназначена только для детей или только для взрослых, а находится «где-то посередине».

Дель Торо описал «Пиноккио» как «сказку о любви и потребности быть частью чего-то».

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