Колин Фаррелл получил «Золотой глобус» за роль недалекого фермера

Знаменитый актер, сыгравший доброжелательного и милого парня — покорил сердца публики.

Актер Колин Фаррелл получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в комедии» за отлично сыгранную роль добродушного фермера Подрика в фильме «Банши Инишерина». Церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе и транслировалась телеканалом NBC. Стендап-комик Джеррод Кармайкл стал ведущим мероприятия.

Стоит отметить, что за статуэтку в этой номинации боролись актер Диего Калва Эрнандес («Вавилон»), британец Дэниел Крейг («Достать ножи»), Адам Драйвер («Белый шум») и Рэйф Файнс («Меню»). Однако красавец Фаррелл оказался наиболее достойным премии.

Также картина «Банши Инишерина» завоевала награду ассоциации иностранной прессы Голливуда «Золотой глобус» в категории «Лучшая комедия/мюзикл».

К слову, актер Эван Питерс получил премию за лучшую мужскую роль в фильме, где сыграл серийного убийцу. Ранее 5-tv.ru публиковал список тех, кто был удостоен премии «Золотой глобус» в 2023 году.