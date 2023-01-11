Юрий Антонов долго не может уснуть из-за сильных болей в ноге: «Стараюсь привыкнуть»

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Юрий Антонов долго не может заснуть из-за постоянной боли в ноге после операции

Юрий Антонов долго не может уснуть из-за сильных болей в ноге: «Стараюсь привыкнуть»

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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Знаменитый певец и композитор недавно перенес сложную операцию — врачи буквально собрали его колено по частям. Теперь он рассказал, что помогает ему заглушить постоянную боль.

Композитор и эстрадный певец Юрий Антонов рассказал, что теперь поздно ложится спать. Он признался «МК», что страдает от постоянной боли в ноге после операции в Европе.

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«Я поздно ложусь спать — лежу, долго смотрю всякие программы по телевизору. Меня интересуют в основном политические передачи. <…> Это очень интересно лично для меня. От таких передач люди долго не засыпают. А я — мгновенно», — признался народный артист РФ.

Сильнейшие боли в ноге начались у Юрия Антонова более трех лет назад — он неудачно подвернул ногу. Когда певец обратился за медицинской помощью, ему посоветовали клинику в Австрии. Иностранные врачи провели артисту сложную операцию, собрав его колено буквально по частям.

Однако от болей в ноге это не избавило. Тогда Юрий Антонов решился на полную замену сустава. Операция прошла там же — в Австрии. Однако боли не ушли и на этот раз.

«Пока боли есть: они доставляют мне немало проблем. Я стараюсь привыкнуть к тому, что сейчас в моей жизни сложилась такая ситуация. Но привыкнуть к постоянной боли и ограниченности в движении очень сложно», — рассказывал Юрий Антонов «МК» ранее.

Сейчас Юрий Михайлович продолжает лечение в Москве. Музыкант находится в своем загородном доме, в окружении любимых животных. Возвращаться на сцену пока не планирует, объясняя: «Просто не могу выступать физически».

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит Юрий Антонов после возвращения в Россию из Австрии. После операции народный артист РФ побывал на премии «Событие года».

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