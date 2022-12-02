Вернувшийся после операции в Австрии Юрий Антонов вышел в свет

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева Эксклюзив 2 684

Похоже, что знаменитость принял решение не только лечиться на Родине, но и не сидеть в четырех стенах.

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Юрий Антонов, вернувшийся после лечения за рубежом в Россию, посетил столичное мероприятие. Певец побывал на премии «Событие года» и попал в объектив 5-tv.ru.

77-летний композитор не общался с журналистами. Более того, он не увлекался едой и напитками, ограничившись стаканом воды, который крутил в руках. Возможно, он не налегает «всякое-разное» после хирургического вмешательства.

До этого стало известно, что Антонов летал в Австрию на операцию. Певцу заменили сустав, но его до сих пор преследуют сильные боли.

«Я сейчас буду продолжать лечение уже здесь, в Москве. Состояние постепенно улучшается, но о полном выздоровлении речи не идет. Пока боли есть: они доставляют мне немало проблем», — рассказывал Юрий Антонов по возвращении в РФ.

В 2018 году он получил травму колена: произошел разрыв мениска. За последние четыре года Антонову пришлось пережить в общей сложности три операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как суд взыскал круглую сумму с центра Григория Лепса два миллиона за отмененный концерт Юрия Антонова.

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