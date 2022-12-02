Вернувшийся после операции в Австрии Юрий Антонов вышел в свет

Юрий Антонов, вернувшийся после лечения за рубежом в Россию, посетил столичное мероприятие. Певец побывал на премии «Событие года» и попал в объектив 5-tv.ru.

77-летний композитор не общался с журналистами. Более того, он не увлекался едой и напитками, ограничившись стаканом воды, который крутил в руках. Возможно, он не налегает «всякое-разное» после хирургического вмешательства.

До этого стало известно, что Антонов летал в Австрию на операцию. Певцу заменили сустав, но его до сих пор преследуют сильные боли.

«Я сейчас буду продолжать лечение уже здесь, в Москве. Состояние постепенно улучшается, но о полном выздоровлении речи не идет. Пока боли есть: они доставляют мне немало проблем», — рассказывал Юрий Антонов по возвращении в РФ.

В 2018 году он получил травму колена: произошел разрыв мениска. За последние четыре года Антонову пришлось пережить в общей сложности три операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как суд взыскал круглую сумму с центра Григория Лепса два миллиона за отмененный концерт Юрия Антонова.