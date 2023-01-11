Ребенка завалило снегом в Ленобласти во время работы коммунальной техники

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Жизнь мальчику спасло только чудо.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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В Гатчине во время уборки коммунальная техника засыпала снегом ребенка. Мальчик играл на центральной площади рядом с елкой, а оказался в сугробе. Это вовремя заметили прохожие.

С помощью лопаты они откопали ребенка. Он не пострадал, отделался легким испугом. Сообщается, что водитель не заметил мальчика.

И продолжал работу, пока его не остановили очевидцы.

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