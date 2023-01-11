По чем Родина? Украинская элита закатила люксовую вечеринку в Куршевеле

Эфирная новость 55

Украинская элита закатила люксовую вечеринку в Куршевеле

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Под брызги шампанского за десятки тысяч евро компания весело отплясывала под антироссийские песни.

А вот те, кто на самом деле мог бы поддержать Украину, сделать это не спешит. Украинская элита решила устроить себе роскошный отдых во французских Альпах. И даже не пыталась это скрывать.

В соцсетях активно расходятся кадры с люксовой вечеринки в Куршевеле. Главные герои - популярная в своей стране модель Алина Варакута с мужем-предпринимателем. Бывшая Мисс Украина Карина Жосан. Тоже с мужем, который вообще находится в розыске за мошенничество.

Торжество под антироссийские песни компания устроила в одном из самых дорогих заведений Куршевеля. По некоторым данным, один только вынос бутылок с шампанским под флагом Украины мог обойтись в 20 тысяч евро. Многие обратили внимание на то, что среди гостей вечеринки есть и украинцы призывного возраста.

-10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
69.02
-0.59 74.14
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака

Последние новости

21:30
Не секрет: почему Трампа преследовало ФБР, а Байдену за тот же прокол ничего не будет
21:25
Скандалы только на пользу: Лепс стал самым дорогим артистом России
21:11
Голикова: МРОТ действует в новых субъектах РФ с 1 января 2023 года
20:59
В ЕС сомневаются, что смогут вводить санкции против России в том же объеме
20:47
Умерла конкурентка Кейт Мосс и Линды Евангелисты — супермодель Татьяна Патитц
20:35
По чем Родина? Украинская элита закатила люксовую вечеринку в Куршевеле

Сейчас читают

Политолог Евсеев раскрыл главный страх Шольца
"С мужем большие проблемы": отношения Тодоренко с близким мужчиной подошли к концу
8 полезных привычек для контроля артериального давления
SHAMAN заявил, что будет вынужден отказаться от каверов: «Так — нереально»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023