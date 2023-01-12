«Потеряла человечность»: Елена Терлеева жестко раскритиковала Яну Чурикову

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Участница «Фабрики Звезд» подвергла критике высказывания Яны Чуриковой

«Потеряла человечность»: Елена Терлеева жестко раскритиковала Яну Чурикову

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Читайте нас в: Дзен Новости

Елене Терлеевой очень не понравилось то, что Яна Чурикова заговорила о ней в своей передаче.

Участница второго сезона «Фабрики звезд» Елена Терлеева жестко ответила на слова Яны Чуриковой о своей трагичной судьбе. Об этом она высказалась в социальной сети.

«Я многократно встречала статьи, в которых говорилось о моей трагичной судьбе. Слова, сказанные Яной Чуриковой в эфире ее интернет-шоу привлекли много внимания. Очень жаль, что в погоне за своими меркантильными интересами Яна Чурикова потеряла человечность и моральные принципы», — написала певица.

В беседе с Игорем Николаевым Чурикова обсудила популярность Елены Терлеевой. По ее мнению, артистке не помешало бы сменить репертуар и попробовать себя в другом амплуа. Также Чурикова назвала Терлееву «одной из самых больших трагедий «Фабрики звезд-2».

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на ее слова. Одни раскритиковали журналистку, другие поддержали. Многие вообще сказали, что не ожидали от Яны Чуриковой таких высказываний.

Терлеева, в свою очередь ответила, что продолжает выступать, записывает альбомы. И свою карьеру считает вполне успешной.

«Некоторые артисты рекламируют всевозможные товары, банковские услуги и так далее. Мне это не нужно, потому что я певица, а не рекламное лицо», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, стоит ли ждать новый сезон «Фабрики звезд».

-9° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
69.02
-0.59 74.14
-0.40
Идеальный день для расставаний. Китайский совет дня на четверг, 12 января

Последние новости

3:41
Бойцы ВС РФ нашли галерею портретов Аллы Пугачевой в шахте Соледара
3:20
«Потеряла человечность»: Елена Терлеева жестко раскритиковала Яну Чурикову
3:10
Идеальный день для расставаний. Китайский совет дня на четверг, 12 января
3:02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака
2:42
Еще один националистский шаг: Зеленский хочет лишить гражданства украинцев с паспортом РФ
2:14
«Календарь дальнобойщика»: Волочкову умоляют одеться после новой фотосессии

Сейчас читают

Политолог Евсеев раскрыл главный страх Шольца
"С мужем большие проблемы": отношения Тодоренко с близким мужчиной подошли к концу
8 полезных привычек для контроля артериального давления
В 2023 году МРОТ изменится — как это отразится на зарплатах?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023