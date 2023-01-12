Путин поздравил работников прокуратуры

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Российский лидер в поздравлении уделил особое внимание работе ведомства в новых регионах страны.

Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Ветеранов и сотрудников ведомства поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул важность службы прокуроров для укрепления законности и правопорядка.

«Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Важно оказать содействие сложной, комплексной работе по интеграции в единое правовое пространство страны новых регионов России, сделать все, чтобы защитить конституционные права, безопасность живущих здесь людей», — сказал глава государства.

Владимир Путин особо отметил работу прокуроров по восстановлению прав пенсионеров, инвалидов и детей-сирот. И попросил и впредь уделять внимание своевременному устранению нарушений федерального законодательства в экономике и защите прав предпринимателей.

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