В Мариуполе начали разминировать металлургический завод Ильича

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Работа саперам предстоит колоссальная.

Фото, видео: © РИА Новости /Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Бои за Мариуполь закончились около полугода назад, но только сейчас приступают к разминированию второго по величине объекта в городе — завода Ильича. Всего нужно осмотреть и обезопасить территории в десять квадратных километров. Станислав Григорьев узнал, кому это под силу.

Военные разматывают провода и подсоединяют к ним динамомашину. Сейчас прогремит взрыв. Возможно, не один.

Металлургический завод Ильича в Мариуполе начали разминировать. Масштаб работ поражает. Территория предприятия — десять квадратных километров — почти полностью захламлена тем, что может взорваться. А местами и заминирована.

«Гранаты, подложенные под металлические уголки, растяжки, множество, замотанные гвоздями, ну боеприпасы от пяти сорока пяти до тридцатого калибра. Множество видов вооружении и боеприпасы от этого всего здесь и находим», — рассказал командир группы разминирования с позывным «Леший».

Вот типичный ландшафт, в котором приходится действовать военным. Любой неосторожный шаг здесь может привести к трагедии. Чтобы этого не случилось, в работе используют современную и даже, на первый взгляд, причудливую технику. Предмет, похожий на магический шар, содержит в себе несколько видеокамер. Так удобнее заглянуть в труднодоступные места. А колесный дрон на наших глазах уезжает в километровый неизведанный тоннель.

Здесь очень много подземных коммуникаций. И вот что бы их все проверить, используют вот такой роботизированный комплекс. Называется «Скарабей».

Частично с помощью «Скарабея» была собрана вот эта коллекция экстремистской литературы и нацистской символики. Ведь металлургический завод во время боев был не просто точкой на карте, а узлом обороны противника. Здесь были склады боеприпасов, казармы и, конечно, штаб, в котором многое из этого и хранилось.

«Карманный вариант, с одной стороны молитва украинского националиста, видите? С другой стороны — декалог украинского националиста. Так называемые «заповеди десять», — показывает «подарок от ВСУ» военный с позывным «Туман».

Характеризующая врага находка — переведенные почему-то на русский язык, вовсе не на украинский, боевые наставления армии США. А вот эта груда микросхем раньше содержала секреты.

«Вот, очень интересная находка. Ноутбуки из которых вырвали жесткие диски. То есть убегая отсюда, они старательно уничтожали свою оргтехнику. Не хотели чтобы кто-нибудь посмотрел, что там в памяти», — отметил военкор.

Пока военные из международного центра разминирования не решаются назвать даже примерные сроки, когда предприятие вернется к нормальной жизни, — настолько много здесь работы. Но глаза боятся, а руки делают. Взрыв за взрывом знаменитый на весь мир металлургический комбинат очищается от ненужного, опасного металла.

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