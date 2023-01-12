«Вице-мисс Украина» ищет любовь в России

Звезда намерена найти мужа на телепроекте и подарить ему ребенка.

Модель и актриса, «Вице-мисс Украина» и звезда «Интернов» Лидия Арефьева пришла на «Дом-2» искать свою любовь. 39-летняя артистка пришла на смену покинувшей реалити-шоу Натали Безверховой. Она сообщила новым коллегам, что хочет не просто парня найти, а еще и ребенка ему родить. Замужем Арефьева уже была, но брак завершился разводом, дети в этом союзе не появились.

Новая участница телестройки родилась в Харькове, в 1998 году завоевала звание вице-мисс конкурса красоты «Мисс Украина». В 2003 году получила актерское образование в школе-студии МХАТ, еще через два года — диплом факультета телерадиовещания школы телевидения «Останкино», в 2013-м окончила Московскую Академию Астрологии. Как модель снималась для журналов «Maxim» и «XXL», а также в рекламе многих брендов.

Арефьева работала в качестве ведущей в программах «КИЧ» на РЕН ТВ, «Москва: Инструкция по применению» на ТНТ и «Доброе утро» и «Давай поженимся» на Первом канале. В сериале «Интерны» она сыграла заведующую психиатрическим отделением, на ее счету в кино также проекты «Бедная Настя» и «Час Волкова». Придя на «Дом-2» артистка-астролог погадала участникам на картах таро. Саше Черно она напророчила влюбленность, а Ивану Барзикову — бедность.

Ранее 5-tv.ru делился трогательной историей бывшего участника «Дома-2» Романа Третьякова. Оказалось, мама шоумена до сих пор хранит его фото с Ольгой Бузовой. Хоть звездная пара и распалась в 2007 году.