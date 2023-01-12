«Очень опасно»: врач оценил полученную Волочковой травму паха

Недуг знаменитости может раз и навсегда поставить крест на ее балетной карьере. А ведь травмы можно было избежать.

Врач предупредил балерину Анастасию Волочкову об опасности полученной ей травмы паха. Танцовщица рыдает от боли между ног после неудачного выступления. Травматолог Максим Королев в беседе с 5-tv.ru оценил последствия частых шпагатов Волочковой и объяснил, смогут ли врачи поставить на ноги изнывающую об недуга балерину.

По словам эксперта, у спортсменов есть такое понятие как приводящая мышца бедра. Она крепится тонкими слоями. В результате перенапряжения или сильного растяжения может произойти частичный или полный отрыв тканей.

«Если это полный отрыв, даже прибегают к оперативному вмешательству. Это очень опасно. Особенно этому повреждены футболисты, хоккеисты, и балет, где идет очень большая нагрузка на внутреннюю поверхность бедра», — отметил эксперт.

Волочкова могла бы избежать последствий, если бы внимательнее отнеслась к своей организму. По словам Королева, перед шпагатами необходимо серьезно подходить к разогреву мышц. Тогда они придут в тонус, и работать будет безопасно.

В заключение врач подчеркнул, что разрыв приводящей мышцы бедра не делает человека инвалидом, однако на спортивной карьере может поставить крест навсегда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова рыдает от боли между ног после помолвки.