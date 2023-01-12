«Дайте дожить»: Волочкова рыдает от боли между ног после помолвки

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 713

Анастасия Волочкова заявила о рыданиях от боли на Мальдивах из-за травмы паха

«Дайте дожить»: Волочкова рыдает от боли между ног после помолвки

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Знаменитая артистка стремительно похудела и боится лишиться работы.

Балерина Анастасия Волочкова попала в беду — ее пах чудовищно болит из-за травмы. Танцовщица сейчас отдыхает на Мальдивах, но как только вернется в Россию, то сразу обратиться в центр спортивной медицины. Оказывается, артистка уже давно терпит последствия жуткой травмы, теперь ситуация усугубилась еще сильнее.

По словам звезды Большого театра, трагическое повреждение паха произошло во время выступления. Следующие спектакли балетной фее пришлось танцевать на обезболивающих. Долго придерживаться подобной тактике не получилось, пришлось улететь в трехнедельной отпуск на Мальдивы. Однако теплые края не спасли блондинку, сейчас звезда страдает от боли.

«Я просто плакала в зале, я рыдала от боли. <…> ребята, мне очень плохо, очень тяжело ходить. <…> Я похудела уже, не знаю насколько. Мне больно ходить, дайте дожить и отдохнуть до возвращения», — приводит слова Волочковой издание MK.RU.

Помимо болезненных ощущений у балерины появилась еще одна беда — вдруг концерты, намеченные на февраль, придется отменить? Осталась надежда на магическое мастерство знакомого врача, который может поставить танцовщицу на ноги.

К слову, артистка столкнулась и с другими проблемами в отпуске. Например, сломанный самолет и обгоревшая кожа. Ранее 5-tv.ru сообщал, как Волочкова отдыхает на Мальдивах.

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«Дайте дожить»: Волочкова рыдает от боли между ног после помолвки

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