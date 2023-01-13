Кравченко подает в суд на Садальского за клевету: «Чудовищная ложь и подстава!»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 136

Звезда сериала Сваты Татьяна Кравченко подает в суд на актера Садальского за клевету

Кравченко подает в суд на Садальского за клевету: «Чудовищная ложь и подстава!»

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Скандал между артистом и коллегой, а также руководством театра «Ленком» бушует с прошлого года.

Актриса Татьяна Кравченко заявила о намерении судиться с коллегой Станиславом Садальским. Об этом она рассказала KP.RU. Не так давно аналогичными планами поделилась с прессой ируководство театра «Ленком». Начался скандал с интервью Садальского Вячеславу Манучарову. В нем артист заявил, что дочь умершего худрука театра Марка Захарова Александру «выперли» как только пришел к власти новый директор Марк Варшавер. Глава «Ленкома» якобы сводит счеты с наследницей легендарного режиссера.

Садальский заявил, что об увольнении Захаровой вовсю сплетничает Кравченко. Однако Александра Марковна по-прежнему в труппе, а звезда сериала «Сваты» отрицает свое участие в разборках верхушки «Ленкома». К слову, она также является партнером Садальского по антрепризному спектаклю, но теперь отказывается выходить с ним на одну сцену. Недавно даже не явилась на выступление, пришлось срочно искать замену.

«Татьяна Эдуардовна пытается делать вид, что ей три года, а не 70... Есть контрактные обязательства, за нарушение которых несется ответственность. Есть, в конце концов, партнеры по сцене, на которых Татьяне Эдуардовне наплевать, как и на зрителей… Далее. При чем тут Марк Захаров? Я всегда любил и буду любить его и его семью. Речь шла только о Варшавере. Прекрасная говорящая фамилия. Такая же, как и его лицо», — комментирует ситуацию Садальский.

Актриса Татьяна КравченкоАктриса Татьяна Кравченко. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Кравченко в свою очередь настаивает, что все обвинения коллеги в адрес театра — сплошь обман. Не забыла актриса и намеки коллеги на ее алкоголизм — «подлый и оскорбительный бред». Звезда подтверждает, что не намерена более делить одно помещение и одну сцену с обидчиком. Артистка подчеркнула, что Садальский оболгал и Марка Варшавера, глубоко уважаемого ею человека.

«Про увольнение Саши Захаровой я не могла рассказать, потому что ее никто не увольнял. Она работает. Неправда и то, что по моей вине был сорван спектакль. Никакого срыва не было. Вместо меня ввели другую актрису. Я подаю на Садальского в суд за клевету. То, что он сказал, — чудовищная ложь и подстава», — заключила Кравченко.

Стоит отметить, Варшавер взаимно заступается за актрису. Он опроверг не только ее пристрастие к спиртному, но и всякую возможность предаваться дружбе с зеленым змием в стенах его театра. А неуемному обвинителю своему посоветовал готовиться ко встрече в суде.

Ранее, писал 5-tv.ru, Станислав Садальский вслед за Татьяной Кравченко едва не сорвал спектакль.

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