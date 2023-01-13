«Выпустят ракету по Оклахоме!» — сенатор выступил против обучения ВСУ в США

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 62

Сенатор Оклахомы Дам требует не пускать военных ВСУ в штат для обучения применению Patriot

«Выпустят ракету по Оклахоме!» — сенатор выступил против обучения ВСУ в США

Фото: Zuma / ТАСС

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Политик из США припомнил украинцам ракету, которую они случайно запустили по территории Польше.

Резолюцию с требованием не пускать украинских военных на территорию штата Оклахома для обучения работе с системами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot подал сенатор Натан Дам. Политик разместил копию документа в Twitter.

«Пентагон планирует отправить украинских военнослужащих в Оклахому для обучения работе с американскими ракетными системами. Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны», — написал Дам.

Он подчеркнул, что события на Украине не имеют никакого отношения к Штатам, поэтому неонацистам Незалежной не место в Оклахоме.

До этого американское оборонное ведомство подтверждало, что обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению ПВО Patriot начнется в Оклахоме на следующей неделе. Кроме того, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркивал, что подобные действия в очередной раз подтверждают де-факто участие американской стороны в конфликте в Самостийной. Дипломат заявлял, что истинной целью администрации США является нанесение максимального урона России руками украинцев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как командование ВСУ «кинуло» своих подчиненных.

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