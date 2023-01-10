Соледар находится под контролем сил ДНР
Врио главы ДНР Пушилин: центр Соледара находится под контролем ВС РФ
Фото: Федосеев Лев / ТАСС
Российские подразделения контролируют уже подавляющую часть стратегически важного города.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин в эфире одного из федеральных каналов.
«На сегодняшний момент, по той информации, которая у меня есть, центр Соледара уже находится под контролем», — заметил он.
Пушилин констатировал, что российские силы полностью перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе.
По данным RT, южные пригороды Соледара — Красная Гора в районе соляной шахты им. Володарского, а также соляного рудника № 7, куда ВСУ начинали отход после потери центра города, — находятся под огневым контролем.
Также под огневым контролем российских военных находится дорога, ведущая к Соледару с юга.
Ранее 5-tv.ru объяснял, зачем ВСУ отчаянно цепляются за Соледар.
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