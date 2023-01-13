Вирусная солянка: когда стоит ожидать новой вспышки заболеваемости в России

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 27

Иммунолог Крючков: сейчас уровень заболеваемости вирусами самый максимальный

Вирусная солянка: когда стоит ожидать новой вспышки заболеваемости в России

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Claßen

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Роспотребнадзор заявлял о выявлении первого случая заражения субвариантом коронавирусной инфекции «Кракен».

Вспышка «сборной солянки» вирусов ожидается в России в конце января. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог Николай Крючков. В частности, речь идет о смеси из гриппа, острых ротавирусных инфекций (ОРВИ) и коронавируса.

По словам Крючкова, нарастание уже идет. Всплеск прогнозируется с конца января и, возможно, до конца марта. Затем, скорее всего к маю, ситуация стабилизируется, а в летний период вновь можно ожидать вспышки.

«Мы увидим как всплеск ОРВИ, так и клинического гриппа, который необязательно подтвержден лабораторно, но проявляется похожими симптомами, и естественно очень много попадет COVID-19. То есть это будет смешанная сборная солянка», — пояснил Крючков.

По его мнению, уровень заболеваемости в конце текущего месяца будет выше декабрьского. Специалист отметил, что в новогодние праздники заболеваемость снизилась, а за этим идет всплеск.

«И он (февраль–март) будет гораздо сильнее, чем в конце года, чем в ноябре, декабре. Поэтому всплеск, о котором все говорили по гриппу и ОРВИ в декабре, — это все-таки далеко не максимум. Максимум будет сейчас», — прокомментировал врач.

Медик резюмировал, что до апреля предстоит опасный сезон. Перед этим Роспотребнадзор заявлял о выявлении первого случая заражения субвариантом коронавирусной инфекции «Кракен», который является самой заразной сублинией штамма «Омикрон».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как спастись от нового варианта ковида «Кракен».

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