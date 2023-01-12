Новый штамм коронавируса «Кракен» зафиксировали в Пензенской области

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 54

Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ штамма коронавируса «Кракен»

Новый штамм коронавируса «Кракен» зафиксировали в Пензенской области

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

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Тема:
Вакцина от COVID-19

Инфекция распространяется на территории США и пробралась уже в 30 стран мира.

Штамм коронавируса «Кракен» зафиксирован в Пензенской области. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечено «Кракен» переносится так же, как и другие виды инфекции, а также не отличается повышенной летальностью. При этом есть данные, что очередной вид заболевания является более заразным и распространяется быстрее своих предшественников.

Сейчас вирус распространяется на американской территории. Кроме того, он пробрался в 30 стран мира и везде пытается стать доминирующим штаммом. Симптомы такие же, как и у «собратьев»: насморк, кашель, боль в мышцах, температура. Методы профилактики аналогичны: маска, антисептик и прививка один раз в полгода. При этом для оценки эффективности вакцины «Спутник V» против инфекции необходимо провести исследования, говорят эксперты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как бороться с новым штаммом коронавируса «кракен».

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