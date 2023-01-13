Бананом по лицу: новый тренд на омоложение набирает популярность в соцсети
Банановый ботокс набирает популярность в сети у любительниц красивой кожи
Фото, видео: www.globallookpress.com / photorevolution; 5-tv.ru
Но какие риски в себе несет новая модная тенденция?
Бабушкины рецепты для омоложения набирают небывалую популярность в Tik-Tok. Только вместо привычных огурцов тысячи пользователей натирают лицо банановой кожурой, чтобы кожа стала мягкой и упругой.
Говорят, такой метод стирает морщины, как ботокс, а стоит копейки. Да и повторять эти нехитрые процедуры можно хоть семь дней в неделю. А про косметологов просто забыть.
На это врачи дали свой ответ — сам банан полезен для кожи, если нет аллергии. В нем содержится танин, который может уменьшить поры и воспаления. Но вот кожура чуда не сотворит. И к ботоксу точно никакого отношения не имеет.
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