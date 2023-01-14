На Крымскому мосту возобновили движение после ремонта — видео

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 2 697

На Крымскому мосту возобновили движение после ремонта

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Трафик движения полностью восстановлен по правой части сооружения.

На Крымском мосту возобновили движение после ремонта объекта. В общей сложности он занял около десяти часов, на это время автодорожная часть была полностью закрыта, и вот накануне, в 14:10, трафик полностью восстановлен в обе стороны. Одним из первых по обновленной магистрали проехал корреспондент Николай Аксенов.

«Трафик движения по правой полосе восстановлен, сейчас в обе стороны идут автомобили, как с Крымского полуострова в сторону Краснодарского края, так и обратно. Дорожное покрытие мягкое, ехать комфортно, не ощущается ровным счетом ничего, что может потревожить подвеску автомобиля», — сообщил он.

Ремонт Крымского моста дорожная организация Мосавтодор планирует провести в январе и феврале этого года, поэтапно. Так, надвижку первого пролета строители завершили десятого января. Всего же требуется обновить четыре пролета, каждый из которых весит порядка 300 тонн.

Как известно, ранее, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, вследствие чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета. В России инцидент признали терактом и назвали организатором Главное управление разведки Минобороны Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о досрочно проведенном ремонте на Крымском мосту 10 января.

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